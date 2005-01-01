Народний депутат Сергій Шахов потрапив у ДТП

СуспільствоЮрій Братюк, 14 червня5970

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Народний депутат Сергій Шахов потрапив у ДТП
Автомобіль Ford після зіткнення з Land Cruiser Шахова

14 червня, близько 2:30 ночі, сталася ДТП за участю автомобілів Toyota Land Cruiser і Ford. За кермом позашляховика Toyota знаходився депутат Верховної Ради Сергій Шахов.

За даними Полтавського обласного управління поліції, на трасі Київ – Харків відбулося ДТП, внаслідок якого 46-річний Шахов отримав легкі забої, в той час як 28-річний водій автомобіля Ford з важкими травмами доправлений в лікарню.

«Обставини ДТП поки не відомі, адже все сталося вночі та вимагає ретельного аналізу поліції. Зі мною все в порядку, лише декілька забиттів та синців. Врятували паски безпеки. Від шпиталізації я відмовився», - прокоментував ДТП сам Шахов на своїй сторінці у Facebook.

Правоохоронці вирішують питання про початок досудового розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що завдало тяжкого тілесного пошкодження) Кримінальну кодексу України.

Нагадаємо, що Сергій Шахов є народним депутатом-самовисуванцем, лідером і засновником громадської волонтерської організації «Народна довіра». 7 лютого 2016 року Шахов вступив до депутатської групи «Воля народу». 11 листопада 2016 року він повідомив, що на нього готували замах.

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