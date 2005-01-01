В аварії на трасі Київ-Чоп загинув 30-річний львів’янин та дев'ятеро людей травмувалися

В Iveco їхали львів'яни, у Mercedes'і - мешканці Київщини, Харкова і Сум

головні новини Львова 14.06Орися Шиян, 14 червня, 09:23 71581
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У ранковій аварії на автодорозі Київ – Чоп у Бродівському районі на Львівщині зіткнулися два мікроавтобуси. Як наслідок, дев'ятеро людей постраждали, одна загинула.

За інформацією ДСНС Львівщини, 14 червня о 03:41 біля с. Дуб’є Бродівського району у ДТП потрапили Mercedes Sprinter та Iveco, завантажений чорницями. У Mercedes'і перебували 9 осіб, в Iveco ‒ двоє людей. Усі зазнали травм, одна людина загинула ‒ це пасажир Iveco, 30-річний львів’янин, якого затиснуло конструкціями автомобіля та вантажем.

У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що аварія трапилася внаслідок лобового зіткнення. Всі учасники ДТП ‒ два водії та семеро пасажирів звернулися за меддпопомогою. Трьох з них шпиталізували у Бродівську ЦРЛ.

За кермом Mercedes перебував 46-річний мешканець Київської області, його пасажирами були 24-річний харків'янин, шестеро киян віком від 21 до 28 років та 36-річний мешканець міста Суми. У них перелом ребер, закриті черепно-мозкові травми, забої та інші травми.

Водія Iveco, 22-річного львів'янина, рятувальники вивільняли із деформованого авто за допомогою спецобладнання. У нього перелом стегна. 30-річний пасажир Iveco загинув на місці.

фото патрульної поліції Львівської області

Обставини та причини аварії встановлюють слідчі.

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