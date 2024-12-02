Альона Шкурм повідомила про складання мандату

Народна депутатка від партії «Батьківщина» Альона Шкрум повідомила, що написала заяву про складання мандату. Відповідне повідомлення політикиня опублікувала на своїй Facebook-сторінці у понеділок, 2 грудня.

«Написала заяву про складання мандату. 27 листопада було рівно 10 років, як я склала присягу Народного депутата у ВРУ – це багато. Прийшов час великих змін. Життя – це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент», – написала Альона Шкрум.

Голові комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергію Кальченку доручили подати проєкт постанови до Ради зі своїм підписом.

За даними джерел «Суспільного», Альона Шкрум обійме посаду заступниці міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Що відомо про Альону Шкрум

Альона Шкрум народилася 2 січня 1988 року у Києві. У 2010 році закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тарасі Шевченка, де навчалася на факультеті міжнародного приватного права.

Альона Шкрум працювала молодшим юристом в адвокатському об'єднанні «Волков, Козьяков та Партнери» у Києві. У 2010-2011 роках працювала юристом в асоціації адвокатів «Chevalier Pericard Connesson» у Парижі. У 2014 році працювала експерткою з адвокації ГО «Право на захист».

Вона була народною депутаткою України VIII і ІХ скликань від партії «Батьківщина». Також Альона Шкрум є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.