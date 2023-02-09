40-річний Сергій Нагорняк пройшов до Верховної Ради від партії «Слуга народу».

Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила про підозру у недостовірному декларуванні ще народному депутату, який у декларації за 2020 рік не вказав автомобіль Lexus.

Як повідомили у САП, 8 лютого прокурор повідомив про підозру народному депутату у внесені недостовірних відомостей до декларації. Зазначається, у декларації за 2020 рік нардеп не вказав автомобіль Lexus 2020 року випуску. Автомобіль належав його батьку, однак нардеп користувався ним разом із дружиною. Вартість автомобіля становить майже 1,9 млн грн.

У САП зазначають, що місцеперебування нардепа не відоме, тому слідчі заочно повідомили йому про підозру в недостовірному декларуванні.

Правоохоронці не розголошують імені нардепа, однак, за даними «Інтерфакс-Україна», йдеться про 40-річного Сергія Нагорняка, який на виборах до Верховної Ради у 2019 році пройшов від партії «Слуга народу».