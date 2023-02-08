Нардеп Герасимов викидав вручені прокуроркою матеріали кримінальної справи з вікна машини

Прокурорка САП і детективи НАБУ намагались вручити обвинувальний акт депутату від «Європейської солідарності» Артуру Герасимову у справі про недекларування нерухомості в Іспанії. Про це повідомили детективи НАБУ.

НАБУ також опублікувало відео вручення нардепу обинувального акту. Ім'я депутата не називається, але, за даними УП, йдеться про Артура Герасимова з «ЄС».

На відео видно, що парламентар спершу відмовляється брати матеріали досудового розслідування. Він бере кілька папірців і паралельно, ймовірно, говорить зі своїм адвокатом по телефону.

Прокурору Герасимов каже: «А все інше (віддасте – ред.) адвокату, будь ласка», а, ймовірно, своєму захиснику повідомляє: «Вони намагаються мені щось сувати».

«Ми прийдемо ознайомлюватися. Я більше не збираюся нічого брати ... Будь ласка, не треба мені нічого сувати», – сказав нардеп, відштовхнувши папки з документами, закрив двері авто і поїхав геть.

Правоохоронці повідомили, що загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 8 млн грн.

Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, які розташовані в Іспанії, загальною вартістю 228 тис. євро, а також про наявність 1 657 доларів, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків.