НАБУ звинуватило нардепа від «ЄС» у недекларуванні нерухомості в Іспанії
Артур Герасимов не вказав у декларації віллу в Іспанії та гроші на рахунках у банку
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру народному депутатові від «Європейської солідарності» Артуру Герасимову за недекларування нерухомості в Іспанії.
Як повідомили в НАБУ, не задекларував двоповерхове житло дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте в Іспанії вартістю 190 тисяч євро, які він придбав у 2013 році. Крім цього, він не задекларував 1,6 тис. доларів США на рахунках в українських банках.
13 січня САП і НАБУ повідомили нардепу про підозру за ст. 366-2 (внесення недостовірних відомостей до електронної декларації) ККУ.
Правоохоронці не розголошують імені нардепа, однак, за даними УП, ідеться про фігуранта розслідування «Схем» 50-річного депутата від «ЄС» Артура Герасимова.