Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру народному депутатові від «Європейської солідарності» Артуру Герасимову за недекларування нерухомості в Іспанії.

Як повідомили в НАБУ, не задекларував двоповерхове житло дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте в Іспанії вартістю 190 тисяч євро, які він придбав у 2013 році. Крім цього, він не задекларував 1,6 тис. доларів США на рахунках в українських банках.

13 січня САП і НАБУ повідомили нардепу про підозру за ст. 366-2 (внесення недостовірних відомостей до електронної декларації) ККУ.