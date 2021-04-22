Вілла, якою в Іспанії володіє Герасимов з дружиною, коштує орієнтовно 10 млн грн

Співголова фракції «Європейська солідарність» у Верховній Раді Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, яким разом із дружиною він володіє із 2013 року.

Як йдеться в матеріалі програми журналістських розслідувань «Схеми», Маєток Герасимова та його дружини Наталії Бухалової знаходиться у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря. Його площа складає 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси. Відповідні записи є в офіційному іспанському реєстрі прав на нерухоме майно, який отримали журналісти «Схем».

«На першому поверсі розташовані – передпокій, коридор, спальня, кухня, галерея, ванна кімната, вітальня, тераса і сходи на другий поверх. На другому поверсі – коридор, три спальні, ванна кімната та дві тераси», – вказується в довідці з реєстру.

Водночас у декларації Герасимова ця нерухомість відсутня.

Журналісти зазначили, що власником вілли Герасимов став у 2013 році, але жодного разу не вніс її в декларацію. З 2014 року Герасимов є депутатом Верховної Ради.

Журналісти припускають, що вартість будинку може сягати понад 10 млн грн.

На момент публікації цього журналістського розслідування відповіді від Герасимова журналісти не отримали.

Зазначимо, «Європейську солідарність» заснував і очолює п'ятий президент України Петро Порошенка. Раніше ця партія мала назву «Блок Петра Порошенка» (БПП).