Петро Порошенко каже, що поверне гроші в банк після припинення «репресій»

П’ятий президент України (червень 2014 – травень 2019) Петро Порошенко, який наразі є народним депутатом і лідером партії «Європейська солідарність», задекларував найбільше готівки з-поміж усіх 420 депутатів Верховної Ради. Відповідний аналіз електронних декларацій про майно і доходи народних депутатів за 2020 рік провело «Радіо Свобода».

Порошенко задекларував готівкою 51,2 млн доларів США та 423,3 млн грн (загалом понад 1,8 млрд грн, якщо перевести іноземну валюту в національну). Однак, як повідомили журналістам у партії «Європейська солідарність», Порошенко зняв ці гроші зі своїх банківських рахунків з міркувань безпеки.

«Порошенко був вимушений зняти з рахунків у банку 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень через політичні репресії влади і її постійні спроби арештувати активи лідера опозиції. Усі ці кошти будуть повернуті в банк після припинення політичних репресій», – сказали у «Європейській солідарності» у відповідь на запит «Радіо Свобода».

До слова, другим після Порошенка за кількістю задекларованої готівки йде народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя», київський бізнесмен Вадим Столар. Він тримає у готівці 325,7 млн грн у різних валютах. У коментарі журналістам він пояснив, що не зберігає гроші в банках, бо жодному з них не довіряє.