Українські чиновники задекларували 46 тис. 351 біткоїн, сумарна вартість яких, на момент декларування, складала 75 млрд грн.

Про це повідомив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в Telegram.

«Цього року 652 українських чиновники задекларували 46 351 біткоїн на 75 млрд грн», – йдеться у повідомленні Федорова.

Міністр додав, що ці чиновники або «їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали».

За інформацією Finbalance найбільше криптовалюти має член депутатської групи «За майбутнє» Анатолій Урбанський, який вказав, що володіє біткоїнами на суму близько 7 млрд грн.

Тим часом «слуга народу» Василь Мокан має найбільше різномаїття криптовалют. Зокрема, він задекларував, що у різних обсягах володіє не лише Bitcoin та Etherium, але і NXT, Ripple та Litecoin.

Що ще цікавого задекларували українські чиновники за минулий рік

З 1 січня до 1 квітня в Україні відбувалась щорічна процедура декларації майна для державних службовців.

2021 став першим роком, коли декларації подавались в умовах браку дієвих стримувальних санкцій за брехню в деклараціях або їх неподання.

Йдеться про відсутність позбавлення волі, яке було передбачено раніше і могло стимулювати чиновників несерйозно віднестись до правдивого заповнення декларації.

Чинний президент України Володимир Зеленський задекларував за 2020 рік 22,7 млн грн.

Родина ж колишнього президента, а нині депутата Верховної Ради Петра Порошенка в 2020 році задекларувала понад 222 млн грн доходів.

Низка українських політиків вже традиційно декларували багатомільйонні статки, елітне майно та автопарки.

Для прикладу, Арсен Аваков, із минулорічним доходом в 5,4 млн грн, вніс у декларацію колекцію монет, картин, вінілових платівок, дорогі годинники, близько 800 пляшок елітних вин, дорогі меблі з Італії, антикваріат, колекцію холодної зброї, соболині й норкові шуби дружини та її прикраси з золота, діамантів і перлів.

Грошові активи родини Медведчуків у порівнянні з 2019 роком виросли вдвічі. Якщо у 2019 йшлося про 7 млн євро, а в 2020-му вже про 14,4 млн євро.

Декларації Медведчука, по своїй суті, трішки нагадує декларацію Авакова, але, окрім того, там знайшли бібліотеку стародавніх книг.

Йдеться, зокрема, про фрагмент Біблії Гутенберга 1455 року, рукописне Євангеліє 15-го століття, «Апостол» Івана Федорова 1574 року і видання «Енеїди» Івана Котляревського за 1798 рік.

Але деякі чиновники змогли виділитись навіть на фонів топових українських політиків.

Так, депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Саід Джавід задекларував живого африканського лева.

А депутатка Верховної Ради Олександра Устінова з «Голосу» досі не прибрала зі своєї декларації «собаку-тапки-погризяку» і «котика-муркотика».

Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий виявився доволі віруючою людиною і задекларував власний храм Української православної церкви Київського патріархату.