Річний дохід Володимира та Олени Зеленських в 2020 році скоротився майже на 6 млн грн

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати за 2020 рік. Торік він та його родина загалом заробили 22,7 млн грн.

Зокрема, президент України задекларував за минулий рік 19,1 млн грн доходів. При цьому суто зарплата на посаді голови держави склала всього 336 тис. грн. Натомість велику частину доходу склав продаж земельної ділянки і будинку в Іванковичах Київської області: 13,5 млн грн.

Ще 4,6 млн грн доходу Зеленський отримав у якості роялті від «Кварталу 95», «Кіностолиці» і «Драйв продакшн». Також президент заробив 231 тис. грн на надання майна в оренду, 204 тис. грн інвестиційного прибутку від цінних паперів і 239 тис. грн – відсотків від банківських вкладів.

Дохід Олени Зеленської за рік склав 3,6 млн грн. Зокрема, 953 тис. грн вона заробила у «Кварталі 95», 2,4 млн грн – від надання майна в оренду, 204 тис. грн – інвестиційного прибутку від цінних паперів і 35 тис. грн з інших джерел (роялті, страхові виплати, відсотки).

У президента та першої леді є облігації на понад 5 млн грн. Олена Зеленська вказана бенефіціарами компанії Aldorante Limited (Кіпр), FILM HERITAGE Inc (Беліз) і San Tommaso S.R.L. (Італія).

На банківських рахунках президентського подружжя зберігається 4,7 млн грн, понад 125 тис. доларів і більш як 10 тис. євро.

У власності родини залишається п'ять квартир у Києві, а також паркомісця, одна квартира у Великій Британії та ще одна у Ялті (разом із паркомісцем). Зокрема квартира на 132 м2 (майже 750 тис. грн), на 254 м2 (636 тис. грн), на 200 м2 (вартість не зазначена) – і два машиномісця. В окупованій Ялті в президента є квартира на 130 м2 (1,3 млн грн), а також квартира в Британії за 42 млн грн.

Також президент задекларував безоплатне користування державною дачею «Конча-Заспа» і проживання у квартирі в Києві на 270 м2 вартістю більше 19 млн грн. В Офісі президента пояснюють, що переїзд у «Конча-Заспу» пов'язаний із необхідністю забезпечення обов'язкової державної охорони.

Як і торік Зеленський задекларував шість наручних годинників, два з яких записані на його дружину Олену Зеленську, і ювелірні прикраси, які так само належать їй.

У власності родини президента два легкових автомобілі: Range Rover 2016 року вартістю 4,7 млн ​​грн, а також Mercedes-Benz S 500 2014 року за 1,8 млн грн.

Володимир Зеленський залишається власником значної кількості торгових марок, патентів на корисні моделі й винаходи, а також правами на торговельні марки. Також у прес-службі президента зазначили, що родина Зеленських за 2020 рік сплатила податків на 1,8 млн грн.

Зауважимо, що роком раніше президентське подружжя задекларувало 28,5 млн грн доходів: 15 млн - Зеленський і 13,5 млн – його дружина.

Детальніше з декларацією президента України можна ознайомитися на сайті НАЗК.