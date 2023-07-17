Помічник ветерана отримуватиме за свою роботу орієнтовно 16 тис. грн, поінформувала голова підкомітету Верховної Ради з питань державної молодіжної політики Ірина Борзова в ефірі телемарафону «Єдині новини» в понеділок, 17 липня.

«Робота помічника ветерана буде оплачуватися з державного бюджету. На сьогодні це орієнтовно 16 тисяч гривень», – сказала Борзова, яку процитував «Укрінформ».

За її словами, на електронному порталі «Е-ветеран» ще приймають заявки на цю посаду, тому наразі неможливо сказати, скільки помічників ветеранів уже взяли офіційно на роботу. Депутатка нагадала, що помічником може стати ветеран або член родини ветерана, громадянин України, який володіє державною мовою та «передусім хоче допомагати захисникам повертатися до цивільного життя». Помічник ветерана допомагатиме захисникам, які переходять до цивільного життя, з оформленням документів, працевлаштуванням, забезпечення житлом, у психологічній та медичній реабілітації.

«Ця людина повинна проживати та працювати в громадах, де відкриватимуться центри, де працюватимуть люди. Їхня робота спрямована на те, щоб допомагати військовим, які повертаються до цивільного життя, а також членам їхніх родин... Ветерани в громадах мають безліч проблем», – зазначила Борзова.

Нагадаємо, 1 липня у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях розпочався прийом заяв на конкурсний відбір кандидатів на посади помічників ветеранів. Друга хвиля приймання прийому заяв стартувала 15 липня. Подавати свої кандидатури можна лише через вищезгаданий сайт «Е-ветеран».