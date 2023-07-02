1 липня розпочався процес прийому заяв на конкурсний відбір кандидатів на посади помічників ветерана у межах пілотного проекту, який започаткувало Міністерство у справах ветеранів у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях. Йдеться про апробацію у громадах згаданих регіонів сервісної послуги з індивідуального супроводу в межах системи переходу від військової служби до цивільного життя захисників та захисниць, які повертатимуться з фронту та служби додому, повідомила прес-служба Мінветеранів.

«Помічники ветеранів, а здебільшого це будуть колишні військові, члени ветеранських сімей та сімей загиблих героїв, пройдуть спеціальне навчання, працюватимуть у сервісних офісах. Вони консультуватимуть ветеранів з питань працевлаштування, навчання, аспектів соціального захисту та реабілітації, покращення стану здоров’я, загалом реалізації своїх прав та пільг у різних сферах», – сказано в повідомленні.

Кандидати на посади помічників ветерана, які мешкають у згаданих чотирьох регіонах, можуть подаватися на конкурсний відбір для участі у цьому проекті лише за допомогою інформаційного порталу «Е-ветеран».

Інститут помічника ветерана мали впровадити ще у травні, однак згодом його впровадження відклали на липень.