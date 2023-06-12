У ЦНАПах запровадили щонайменше п'ять нових послуг

Кабінет міністрів України розширив перелік обов'язкових адміністративних послуг у ЦНАПах. Зокрема йдеться про послуги для ветеранів бойових дій та їхніх родин, а також людей, які постраждали від війни, повідомили у понеділок, 12 червня, у прес-службі міністерства цифрової трансформації.

Відтепер центри надання адміністративних послуг зобов'язані надавати нову допомогу для учасників бойових дій та членів їхніх сімей, людей з інвалідністю внаслідок війни. Новими послугами також можуть скористатися родичі загиблих військовослужбовців та військовослужбовиць.

У ЦНАПах тепер можна:

офіційно встановити свій статус;

отримати чи замінити посвідчення;

продовжити дію документів;

одержати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

отримати грошову допомогу чи компенсацію.

Нагадаємо, 6 червня уряд дозволив спростити оформлення паспортів. Кабінет міністрів дозволив Державній міграційній службі та дипломатичним установам отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що значно спростить оформлення документів зокрема для українців, які перебувають за кордоном.