Відтепер оформлення паспортів буде легшим, зокрема для громадян, які перебувають за кордоном

Кабінет міністрів дозволив Державній міграційній службі та дипломатичним установам отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це допоможе значно спростити оформлення паспортів в Україні та поза нею, повідомили у вівторок, 6 червня у прес-службі міністерства реінтеграції.

Постанову про спрощення оформлення паспортів ухвалив український Уряд 6 червня. ДМС та дипустанови зможуть отримувати необхідну інформацію про реєстрацію особи та її походження.

«Державна міграційна служба, її територіальні органи (підрозділи), закордонні дипломатичні установи матимуть безпосередній доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Таким чином, ці органи отримуватимуть відомості про державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження у формі витягу з цього Реєстру», – повідомили у прес-службі мінреінтеграції.

У міністерстві зазначили, що спрощення процедур дозволить українським громадянам швидше відновлювати собі документи, а також пришвидшить процедуру отримання нових паспортів.