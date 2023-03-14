В Україні налічується 34 тис. людей, дані в закордонних паспортах яких не збігаються з даними в ID-картках

Державна міграційна служба не буде визнавати недійсними закордонні паспорти, транслітерація прізвищ у яких не збігається з ID-картою, виданою пізніше, повідомив член комітету Верховної Ради з питань правової політики Роман Бабій з посиланням на голову ДМС Наталію Науменко.

«Анулювання закордонних паспортів у зв’язку зі зміною правил транслітерації не буде. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко повідомила сьогодні про це під час нашого комітету», – написав він у понеділок, 13 березня, у Facebook.

На засіданні комітету очільниця ДМС також повідомила, що процес анулювання закордонних паспортів зупинено, а дію тих паспортів, які вже анулювалися у зв'язку з цим, було чи найближчим часом буде поновлено.

«Проблема є – наразі близько 34 000 громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією. Наші європейські партнери незадоволені, бо деякі українці зловживають цим – обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти, написання ім'я чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (чи в електронній базі) різне написання – значить не одна й та ж людина», – пояснив проблему Бабій.

За словами нардепа, проблему будуть вирішувати, переконуючи людей змінити документи або просто змінюючи їх після завершення терміну дії.

Зауважимо, ще в лютому Державна міграційна служба повідомила про оновлення програмного забезпечення в системі оформлення біометричних паспортів. Згідно з цим оновленням, у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ. Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним.