Кабінет міністрів спростив процедуру продовження терміну дії закордонного паспорта для українців та внесення інформації про дітей. Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 1 листопада.

Як повідомили у прес-службі МЗС, уряд прийняв постанову, що врегульовує процедуру внесення інформації до закордонного паспорта громадянина України. Зокрема українці, які вимушено виїхали закордон внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, тепер зможуть оперативно продовжити термін дії закордонного паспорта в дипломатичних установах.

Крім цього, спрощується процедура внесення інформації про дітей до паспортів батьків. Зокрема внести цю інформацію у паспорт можна безкоштовно у день звернення.

«Ухвалена постанова сприятиме мінімізації випадків перебування дорослих та дітей за межами України без дійсних документів», – зазначили у МЗС.

Нагадаємо, що актуальні умови перебування українців за кордоном можна переглянути на Інтерактивній мапі МЗС. Із 1 листопада в Україні зросла вартість послуги термінового оформлення закордонного паспорта, а через шість місяців після закінчення воєнного стану також подорожчає нетермінове оформлення.