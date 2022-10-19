З 1 листопада зросте вартість послуг термінового оформлення внутрішнього паспорта громадянина України у формі картки й закордонного паспорта, йдеться у відповідній постанові уряду. Водночас у документі йдеться саме про вартість адміністративної послуги, тоді як ціна паспорта складається з вартості послуги й вартості бланка.

Згідно з документом, вартість послуги оформлення паспорта громадянина України впродовж 10 днів зросте з 252 до 496 грн. Послуга оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за три чи сім днів подорожчає з 704 грн до 992 грн.

Крім того, з постанови випливає, що вартість послуг оформлення внутрішнього й закордонного паспортів у терміни до 20 днів також зросте, але це відбудеться через шість місяців після скасування воєнного стану.

Так, якщо зараз послуга нетермінового оформлення внутрішнього паспорта у формі картки коштує 126 грн, то через шість місяців після скасування воєнного стану її вартість зросте до 248 грн.

Якщо зараз послуга нетермінового оформлення закордонного паспорта коштує 352 грн, то через шість місяців після скасування воєнного стану її вартість зросте до 496 грн.

Станом на початок 2022 року один бланк внутрішнього паспорта коштував 246 грн, а закордонного – 381 грн. Фактична ціна паспорта складається з суми вартості бланка і вартості послуги. Вартість бланків встановлює їх виробник.

Також зазначимо, що перший паспорт громадянина України надається безкоштовно.