Кабінет міністрів України вдосконалив процедуру продовження строку дії закордонних паспортів та вклеювання до них фотокарток дітей, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Відтепер вклеїти фотокартки дітей до закордонного паспорта батьків або продовжити закордонний паспорт можливо:

якщо у територіальних органів/підрозділів міграційної служби, посольств або консульських установ відсутня технічна можливість (відсутнє підключення до Єдиного державного демографічного реєстру) оформити новий закордонний паспорт;

у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні особи, яка виїжджає, виїздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном.

Крім того, низка змін стосується процедур продовження строку дії закордонного паспорта:

строк дії закордонного паспорта продовжується на п’ять років із дати подання заяви про продовження строку його дії (раніше цейперіод становив максимум до п’яти років, тобто міг бути меншим);

заява про продовження дії паспорта може бути подана до закінчення строку його дії, але не раніше ніж за два місяці до дати його закінчення (до цього таку заяву можна було подати не раніше ніж за три місяці);

строк дії закордонного паспорта, виданого до запровадження оформлення паспорта для виїзду за кордон, зразок бланка якого затверджено постановою уряду від 23 грудня 2004 року № 1725, не продовжується;

у разі продовження строку дії закордонного паспорта дитині, яка не досягла 16 років, за бажанням її законного представника, у такий документ вклеюється фотокартка із зображенням дитини, яке відповідає віку, досягнутому нею на момент звернення;

якщо йдеться про продовження строку дії закордонного паспорта для виїзду за кордон дитини віком від 16 до 18 років – вклеювання фотокартки здійснюється за бажанням дитини.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні зросте вартість послуги термінового оформлення закордонного паспорта, а через шість місяців після закінчення воєнного стану також подорожчає нетермінове оформлення.