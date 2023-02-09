Для українців, які перебувають у Польщі, стала доступною послуга оформлення першого паспорта у вигляді ID-картки з 14 років, повідомила Державна міграційна служба України.

«У відокремлених підрозділах ДП «Документ» у Польщі доступна послуга оформлення першого паспорта громадянина у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку» – сказано в повідомленні.

Оформити першу ID-картку можна в підрозділах ДП «Документ» у Варшаві, Кракові, Ґданську чи Вроцлаві. Для оформлення паспорта треба мати такі документи:

свідоцтво про народження;

паспорт громадянина України одного або двох батьків;

довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);

РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).

Для зручності прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку «живої черги». Оплата сервісних послуг підприємства здійснюється безпосередньо на місці за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього при собі необхідно мати смартфон та банківську картку або її реквізити. Оплата готівкою наразі недоступна.

ID-картка виготовляється впродовж 20 робочих діб. Під час отримання готового документа проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім'я якої оформлено ID-картку, обов’язкова.

«У разі неотримання громадянином паспорта протягом трьох місяців з дня його надходження до центру «Паспортний сервіс», готовий документ повертається територіальному підрозділу ДМС для подальшого зберігання», – додали у Державній міграційній службі.

Зауважимо, що Польща наразі прийняла в себе найбільше українських біженців від війни.