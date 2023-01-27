Українським посольствам дозволили реєструвати акти цивільного стану
Також дипломатичні представництва України зможуть видавати свідоцтва про народження чи шлюб
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Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої українці, перебуваючи за кордоном, зможуть отримати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Про це у п’ятницю, 27 січня, повідомило Міністерство юстиції.
Згідно з документом, закордонні дипломатичні установи України отримали повноваження:
- проводити державну реєстрацію актів цивільного стану (народження, шлюбу, зміни імені/прізвища, розлучення, смерті);
- вносити зміни до актових записів цивільного стану, їх поновлення й анулювання;
- повторно видавати свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;
- видавати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
«Вищевказані послуги українці матимуть можливість отримати за кордоном незалежно від місця їх проживання (перебування). Перелік закордонних дипломатичних установ, які здійснюватимуть надання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану, має визначити Міністерство закордонних справ», – наголошується в повідомленні.
Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування. Зауважимо, що сам документ уряд ухвалив 24 січня.