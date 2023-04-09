У чотирьох областях України, зокрема – у Львівській, у травні впровадять інститут помічника ветерана. Згодом його поширять також на інші регіони, повідомила генеральна директорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства у справах ветеранів Світлана Березіна.

До обов’язків помічника входитиме індивідуальний професійний супровід ветеранів у межах переходу від військової служби до цивільного життя. Йдеться про супровід, консультування, організаційну роботу, представлення інтересів тощо. Тобто спрямування та допомога в отриманні довідок, допомога в тому, де і як пройти програми підвищення кваліфікації або, наприклад, отримати підтвердження сертифікатом наявних навичок, куди працевлаштуватись та багато інших послуг.

Березіна розповіла, що один такий помічник відповідатиме за певну кількість ветеранів у громаді. Він має надавати супровід на всі питання та потреби, які виникатимуть у ветерана.

Майбутніх помічників ветерана готуватимуть при центрах ветеранського розвитку на базі визначених закладів вищої освіти. У партнерстві з Міносвіти будуть розроблені спеціальні навчальні програми для підготовки фахівців із супроводу ветеранів війни та членів їхніх родин.

У травні пілотний проект стартує у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях, заробітна плата помічника ветерана становитиме в середньому 16 тис. грн. Фінансування інституту помічника ветерана передбачено за кошти держбюджету, місцевих бюджетів та за кошти партнерів із розвитку.

Березіна також розповіла про вимоги до кандидатів у помічники ветерана: це має бути громадянин України, який володіє українською мовою, проживає у тій територіальній громаді, де буде запроваджено пілотний проект, мати освіту не нижче молодшого бакалавра. У пріоритеті – ветерани й ветеранки, які виявлять таке бажання, а також члени їхніх сімей та родин полеглих воїнів.