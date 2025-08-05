Особливо небезпечно те, що самка капустянки здатна відкласти до 300 яєць за один раз

Капустянка, або як її ще називають вовчок звичайний чи ведмедка, є одним із найнебезпечніших шкідників для городніх культур. Ця комаха активно руйнує все на своєму шляху: від молодих паростків до сформованих рослин. Особливо небезпечно те, що самка капустянки здатна відкласти до 300 яєць за один раз. Саме тому боротьбу з нею варто проводити регулярно та комплексно. Детальніше про це пише ТСН.

Що вражає капустянка

Шкідник загрожує злаковим (рис, ячмінь, жито, пшениця, кукурудза, овес), бобовим (горох, квасоля, сочевиця, вика), коренеплодам (буряк, морква, картопля), баштанним (кавун, диня, гарбуз), овочам (огірки, томати, перець, баклажани, цибуля, редис), а також плодовим деревам і розсаді (яблуня, груша, слива, вишня, персик тощо). Навіть декоративні культури можуть постраждати від її діяльності.

Народні методи боротьби з ведмедкою

Мильна вода або розчин прального порошку. Якщо ви помітили активність шкідника – залийте у нірки розчин мила чи порошку. Капустянки вилазять на поверхню, де їх легко зібрати вручну.

Солодкі пастки. У скляну банку намастіть краї варенням і покладіть трохи всередину. Закопайте так, щоб горло банки було на рівні землі. Комахи, залучені запахом, не зможуть вибратися назад.

Пиво як приманка. У пляшку з широким горлом налийте трохи пива й закопайте її під нахилом. Пляшку прикривають від світла, а ґрунт навколо злегка зволожують. Пастка приваблює капустянок і утримує їх усередині.

Настій валеріани. У 10 літрах води розчиніть 3 столові ложки аптечної валеріани. Щотижня після поливу виливайте по склянці цього розчину під кожну рослину. Зазвичай достатньо 3-4 процедур.

Квіткові репеленти. Висадка квітів навколо грядок допоможе відлякати шкідника. Найкраще працюють чорнобривці, календула та хризантеми, їхній запах та виділення з коренів мають відлякувальний ефект для комах.