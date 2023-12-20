Михайло Цимбалюк під час служби в МВС (ліворуч)

Народний депутат від «Батьківщини» і генерал-лейтенант МВС у відставці Михайло Цимбалюк 20 грудня привітав своїх колишніх колег з Днем міліції. Відповідний пост Михайло Цимбалюк оприлюднив у Facebook. Варто зазначити, що День міліції ліквідували під час реформи поліції у 2018 році.

20 грудня Михайло Цимбалюк, який має звання генерал-лейтенанта міліції, опублікував у Facebook допис із привітанням своїх колег із Днем міліції України. На думку Цимбалюка, для 200 тисяч осіб цей день досі є святковим. До допису Михайло Цимбалюк прикріпив чотири фотографії, зроблені у часи служби в МВС.

«Для понад 200 тисяч осіб 20 грудня залишиться Днем міліції України. А тому, шановні ветерани, пенсіонери органів внутрішніх справ, щиросердечно вітаю вас з професійним святом. Пишаюся тим, що разом з вами також служив у лавах МВС на благо рідної України», – йдеться в дописі Михайла Цимбалюка.

Михайло Цимбалюк (ліворуч) під час служби в МВС

День міліції в Україні відзначали 20 грудня з 1990 року, після того, як було прийнято ЗУ «Про міліцію». У 2018 році після реформи Нацполіції і перейменування міліції в поліцію День Національної поліції України тепер відзначають 4 липня, у день підписання президентом ЗУ «Про Національну поліцію». Реформу поліції провели, щоб ліквідувати корумповану і дискредитовану міліцію, яка була репресивним інструментом в руках тодішньої влади, а не службою, яка б мала захищати правопорядок в країні і права громадян.

59-річний Михайло Цимбалюк розпочав службу в органах МВС у 1988 році. Він працював на різних міліцейських посадах у Тернопільській та Рівненській областях. У 2005-2007 роках був керівником департаменту кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС України, а з січня по грудень 2007 року був начальником ГУ МВС у Львівській області, після чого його перевели на службу в Полтавську область. У 2010 році він знову обіймав посаду начальника ГУ МВС Львівщини.

Роботу в міліції Михайло Цимбалюк поєднував із держслужбою. Зокрема в 2005 році тодішній президент Леонід Кучма призначив його головою Тернопільської ОВА, в червні 2010 року президент-утікач Віктор Янукович призначив його на цю посаду вдруге. Наприкінці 2010 року він став головою Львівської ОВА, звідки звільнився через рік та став ректором Львівського державного університету внутрішніх справ.

У 2019 році він став народним депутатом від ВО «Батьківщина», зараз є першим заступником голови комітету з питань політики та захисту прав ветеранів. Також Михайло Цимбалюк залишається членом політради та головою Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина».