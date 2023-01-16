У ніч на 30 листопада 2013 року «Беркут» жорстоко розігнав мирну акцію протесту на Майдані, учасниками якої були переважно студенти

Колишній начальник поліції Львівщини Василь Віконський привітав своїх колег з річницею створення підрозділу міліції «Беркут». Цей спецпідрозділ вчиняв побиття та вбивства учасників «Євромайдану» і був розпущений у лютому 2014 року за перевищення повноважень.

«З святом вас, беркутята», – написав Василь Віконський у понеділок, 16 січня, у Facebook. Таким чином він привітав своїх знайомих з 31-ю річницею з дня створення підрозділу міліції «Беркут». Зараз Віконський очолює полк Національної поліції «Сафарі», який бере участь у бойових діях на фронті.

«Підрозділ, якому я присвятив значну частину свого життя і який протягом свого функціонування переживав різні часи, однак завжди залишався вірним присязі та своєму народу», – пояснив екс-начальник поліції Львівщини.

Нагадаємо, що підрозділ міліції «Беркут» відзначився особливою жорстокістю щодо учасників «Євромайдану» взимку 2013-2014 років. Після трагічних подій Майдану «Беркут» був ліквідований 25 лютого 2014 року наказом тодішнього міністра МВС Арсена Авакова. З початком російсько-української війни у 2014 році значна частина екс-бійців «Беркуту» зі східних регіонів перейшла на бік Росії та опинилася в рядах терористичних формувань «ЛНР/ДНР». Окремі беркутівці опинилися на лаві підсудних за злочини проти євромайданівців, а ще частина намагалися реабілітуватися участю в АТО.

Василь Віконський пропрацював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах – від старшого сержанта до заступника командира роти «Беркуту». Під час переатестації в процесі реформи міліції у поліцію був звільнений з органів внутрішніх справ, однак поновився в оновленій поліції через суд. Їздив у відрядження у зону АТО.

Очолював ГУ НП у Львівській області близько півтора року – з вересня 2019 до лютого 2021 року. Його перебування на посаді у Львові супроводжувалося регулярними мітингами частини активістів з вимогою його звільнення. З початком повномасштабної війни Василь Віконський очолив полк НПУ «Сафарі», який бере участь у війні проти Росії.