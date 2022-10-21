Анну Колісник підозрюють у тому, що вона не задекларувала майно на суму 4,4 млн грн

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду справу за обвинуваченням народної депутатки України IX скликання, викритої у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації на понад 4,4 млн грн. Про це прес-служба НАБУ повідомила в п’ятницю, 21 жовтня. У повідомленні не вказане ім’я депутатки, але раніше ЗМІ повідомляли, що підозру в цій справі оголосили народній депутатці від «Слуги народу» Анні Колісник.

За інформацією НАБУ, народна депутатка не внесла до декларації про майно й доходи за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації депутатка, перевищує 4,4 млн грн.

«Про підозру посадовиці повідомили цього ж місяця. Підозру підписав керівник САП. Підставою для розслідування зазначених фактів стали результати перевірки, проведеної Національним агентством із питань запобігання корупції, передані НАБУ», – йдеться в повідомленні.

Депутатці оголосили підозру в декларуванні недостовірної інформації. В повідомленні НАБУ відсутнє ім’я депутатки, але агенція «Інтерфакс-Україна» 14 жовтня, в день оголошення підозри, повідомляла про те, що йдеться про представницю «Слуги народу» Анну Колісник.