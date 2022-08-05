Ілля Кива відомий своїми проросійськими поглядами, неоднозначними вчинками та ексцентричними заявами

НАБУ звинуватило Іллю Киву в приховуванні майна. В екс-нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви знайшли ще одну незадекларовану квартиру. Вартість нерухомості, яку він придбав у 2019 році, 4,2 млн грн. В Національному антикорупційному бюро України розповіли, що 4 серпня йому заочно повідомили про підозру.

«Слідство встановило, що колишній народний обранець у 2019 році придбав квартиру у передмісті Києва в смт Козин площею 260 кв.м. Однак, з метою приховування цього факту, номінальним власником цієї нерухомості за вказівкою нардепа зазначили його довірену особу. Детективи НАБУ мають докази того, що впродовж 2020 року фактичний власник користувався зазначеною квартирою. Проте не зазначив у декларації ані факту володіння, ані користування цим майном», – повідомили в НАБУ.

4 серпня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП заочно повідомили народному депутату України 9-го скликання про підозру у недекларуванні квартири вартістю 4,2 млн грн. Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

НАБУ не повідомляє прізвища екс-депутата. Але зазначає, що у серпні 2021 року ВАКС визнав необґрунтованими активи у сумі понад 1,2 млн грн, що належали народному депутату України, та стягнув їх у дохід держави, тоді ZAXID.NET розповідав про цей випадок. Тоді депутат стверджував, що отримав 1,2 млн грн за рік, здаючи в оренду жомову яму в Полтавській області.

Ілля Кива відомий своїми проросійськими поглядами, неоднозначними вчинками та ексцентричними заявами, екс-нардеп забороненої ОПЗЖ. Колишній радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, колишній голова Соціалістичної партії України. У 2019 році він увійшов до «Опозиційної платформи – За життя» та за її списками потрапив до Верховної Ради. Минулого року виник скандал через захист кандидатської дисертації Іллі Киви, після чого МОН скасувало його науковий ступінь. У березні цього року ВР позбавила Киву депутатського мандата.

До слова, це вже не перший випадок із незадекларуванням майна Кивою. У липні 2020 року журналісти-розслідувачі повідомляли, що у Іллі Киви є незадекларована квартира на вул. Лютеранській у центрі Києва. Також у кінці минулого року журналісти Bihus.Info з'ясували, що Ілля Кива живе у незадекларованому маєтку за 21 млн грн у с. Козин під Києвом.

Перед початком російського вторгнення ЗМІ опублікували список народних депутатів, які виїхали з України, серед яких було й прізвище Киви.