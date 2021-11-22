Маєток, у якому мешкає народний депутат Ілля Кива

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива живе у незадекларованому маєтку в селі Козин, що під Києвом. Це з'ясували журналісти Bihus.Info.

Вони розповіли, що вирішили знайти будинок Киви, у якому 16 листопада правоохоронці проводили обшук. У декларації депутата такого будинку не було. Журналісти ідентифікували маєток завдяки фото та відео, які оприлюднив колеги Киви по фракції Вадим Рабінович. На численних матеріалах, опублікованих Рабіновичем, інтер’єр та екстер’єр будинку, а також територія навколо нього часто потрапляють до кадру.

Після цього на сайті оголошень вдалося знайти повідомлення про продаж або оренду цього будинку. Там його пропонували купити за 21 млн грн або орендувати за 120 тис. грн за місяць.

Співставивши те, що потрапило у кадр, із оголошеннями про продаж та оренду нерухомості, журналісти встановили, що йдеться про триповерховий будинок у Козині біля Києва.

Площа маєтку становить 420 м², загалом там є 8 кімнат. Натомість у декларації Киви можна знайти лише ділянку у Полтавській області та квартиру доньки.

Журналісти зазначають, що Рабінович та Кива у повідомленнях про обшуки описували цей будинок саме як житло Киви. Депутат навіть казав, що там живе його дворічна дитина. У Bihus.Info попросили Киву пояснити, кому належить цей маєток – депутат у грубій формі відмовився.