Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки скасувала рішення про присудження народному депутатові від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киві наукового ступеня «кандидат наук з державного управління», повідомила у вівторок, 30 листопада, народна депутатка від фракції «Слуга народу», голова парламентського підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

«Щойно на засіданні Атестаційної колегії МОН одноголосно було ухвалено рішення про відміну рішення спецради Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості про присудження Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук з держуправління», – написала вона у Facebook.

Крім того, Гришина уточнила, що керівника спецради, наукового керівника та опонентів, які брали участь у захисті дисертації Кивою, позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.

Як повідомляв ZAXID.NET, 26 квітня Кива зі скандалом захистив кандидатську дисертацію. Зокрема, на захист не допускали журналістів. Пізніше з’ясувалося, що Кива підробив довідку в дисертації та збрехав про участь у наукових конференціях. Крім того, журналісти з’ясували, що Міжрегіональна академія управління персоналом опублікувала матеріали Киви з науково-практичних конференцій «заднім числом».

На знак протесту проти рішення присудити Киві науковий ступінь, кілька науковців спалили свої дипломи.