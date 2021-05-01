Ілля Кива в дисертації вказав про публікації власних матеріалів в наукових збірниках на неіснуючих сторінках

Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) 27 квітня опублікувала збірники науково-практичних конференцій з матеріалами нардепа від проросійської партії «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви, яких там раніше не було. Про це повідомив проект Bihus.info.

Йдеться про збірники матеріалів науково-практичних конференцій 2018 і 2019 років. Як зазначають журналісти, наступного дня після публікації розслідування про кандидатську дисертацію Киви на сайті з’явилися оновлені збірники із новими сторінками, які містять матеріали нардепа, яких не було в попередній версії. Водночас в мережі досі є в наявності обидва варіанти збірників.

Для успішного захисту дисертації, перед цим необхідно опублікувати низку наукових статей та виступити на наукових конференціях. Однак у своїй дисертації Кива вказав неправду про публікації матеріалів з виступів на науково-практичних конференціях: депутат називав ті сторінки збірників, яких насправді не було.

Наприклад, він писав, що матеріал з виступів опублікований у збірнику на сторінках 152-154, однак у самому збірнику насправді було всього 144 сторінки.

Захист кандидатської дисертації Іллі Киви

Нардеп від проросійської партії ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)» 26 квітня 2021 року.

Захист відбувався у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Журналістів на нього пропускали за списками, які погоджував помічник народного депутата. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала «За».

Журналісти Bihus.info, які проаналізували роботу депутата, виявили, що у своїй кандидатській дисертації Кива використав довідку з фейковим підписом та вказав наукові конференції, в яких не брав участі.

Цей інцидент викликав обурення у освітній спільності. Зокрема, на знак протесту свої дипломи кандидата наук показово спалили львівський лікар Олександр Ябчанко та черкаський науковець Іван Подолян.