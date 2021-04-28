Ілля Кива каже, що його наукового керівника звільнили з роботи

Наукового керівника народного депутата Іллі Киви, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи. Про це в коментарі Hromadske заявив сам нардеп.

Керівником Киви був доктор наук із державного управління, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації «Центр досліджень проблем публічного управління» Володимир Гурковський.

Також він є професором кафедри інформаційної політики та цифрових технологій в Національній академії державного управління при президентові України. Там поки що не підтвердили звільнення Гурковського.

За словами Киви, після скандалу довкола його дисертації, 28 квітня Гурковського звільнили.

Жодних обставин звільнення Кива не уточняв, але заявив, що «хтось відіграється на наукових керівника, які дали йому можливість захистити дисертацію». Нардеп додав, що «зробить Гурковського міністром освіти, коли прийде до влади».

«Я йому сказав, щоб він не переймався. Прийдемо до влади – зроблю міністром освіти», – додав Кива.

Кілька слів про Іллю Киву та його кандидатську дисертацію

Ілля Кива – проросійський громадський діяч і політик. Колишній радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, колишній голова Соціалістичної партії України.

У 2019 році він увійшов до «Опозиційної платформи – За життя» та за її списками потрапив до Верховної Ради. Відомий своїми проросійськими поглядами, неоднозначними вчинками та ексцентричними заявами.

Зокрема, Кива скаржився росіянам на «проблеми зі свободою слова, розповідав про «розгул репресій та фашизму» в Україні, фотографувався в шапці з радянською зіркою і конфліктував з Нацкорпусом.

Прямо під час засідань Верховної Ради він носив маску Джокера, дивився порно і смикав свій пах після листування із абонентом «Юлія конкурс краси Одеса».

26 квітня 2021 року Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)».

Захист відбувався у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Журналістів на нього пропускали за списками, які погоджував помічник народного депутата. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала «За».

Це викликало обурення у освітній спільності, а львівський лікар, викладач УКУ і колишній речник МОЗ Олександр Ябчанка на знак протесту привселюдно спалив свій диплом кандидата.