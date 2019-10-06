Найпопулярніший міжнародний порносайт опублікував відео з нардепом Кивою

Відео з Іллею Кивою на Pornhub залили від імені одеської моделі, з якою він переписувався у ВРУ

Скандальне відео мастурбації Іллі Киви під час засідання Верховної Ради опублікували на найпопулярнішому світовому порносайті Pornhub. Відео додане з акаунту під назвою julia_pankratova, що збігається з іменем одеської моделі, з якою переписувався Ілля Кива у момент зйомки журналістами.

Опубліковане три дні тому відео виявилось не дуже популярним – до вечора неділі, 6 жовтня, його переглянули всього три тисячі разів. Водночас на YouTube за цей же час воно отримало майже два мільйони переглядів.

Сам Ілля Кива після оприлюднення цього запису заявив, що просто поправляв штани, а хтось змонтував це так, наче він мастурбує. «Це запалена реакція людини, яка монтувала, і далі – це запалені сприйняття і фантазія тих, кого це хвилює», – заявив нардеп.

Оригінальне відео з Іллею Кивою у ВРУ

Водночас спікер ВРУ Дмитро Разумков після того, як випадок із Кивою набув розголосу, публічно попросив нардепів не задовольняти в сесійній залі фізіологічні потреби.

Зазначимо, що Pornhub є одним із найпопулярніших порносайтів світу і значною мірою – через свої незвичні акції.

Так, у квітні 2019 на сайті відкрили ролик Beesexual, на якому публікували відео запилення квітів бджолами. Таким чином компанія намагалася привернути увагу до проблеми вимирання цих комах. У серпні 2019 року, аби привернути увагу до проблеми забруднення океанів, Pornhub зняв «найбрудніше порно», в якому пара займалася сексом на пляжі серед сміття, яке поступово розчищали люди в спецодязі. За кожен перегляд «бджолиного» чи «сміттєвого» порно Pornhub перераховував кошти екологічним фондам, що займалися вирішенням цих проблем.