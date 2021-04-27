У кандидатській дисертації Іллі Киви знайшли низку неточностей

У своїй кандидатській дисертації депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива використав довідку з фейковим підписом та вказав наукові конференції, у яких участі не брав. Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

Пояснюється, що для успішного захисту дисертації, перед цим необхідно опублікувати низку наукових статей та виступити на наукових конференціях.

Однак у своїй дисертації Кива вказав неправду про публікації матеріалів з виступів на науково-практичних конференціях: депутат називав ті сторінки збірників, яких насправді не було.

Наприклад, він писав, що матеріал з виступів опублікований у збірнику на сторінках 152-154, однак у самому збірнику насправді було всього 144 сторінки.

Також для захисту дисертації депутат надав низку довідок, які нібито підтверджують, що свої наукові напрацювання Кива застосовує на практиці. Один із таких документів видала громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління». Але у Bihus.Info з'ясували, що підпис на цій довідці – підроблений.

Коли журналісти звернулись до цієї ГО за коментарем, відповіді не отримали. Однак через два дні інститут, де мав захищати роботу Кива, змінив файл з дисертацією – там вказали зовсім інше прізвище людини, яка підписувала довідку.

Проте старий файл в інституті не видалили – у Bihus.Info знайшли на сайті одночасно дві дисертації Киви, одна з яких містить фальшивий підпис.

Журналіст з'ясував, що виконавчою директоркою ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» є офіційна опонентка Киви на захисті дисертації.

Крім того, у своїй роботі депутат вдавався до вживання вигаданих термінів та неправильно посилався на першоджерела.

Кілька слів про Іллю Киву та його кандидатську дисертацію

Ілля Кива – проросійський громадський діяч і політик. Колишній радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, колишній голова Соціалістичної партії України.

У 2019 році він увійшов до «Опозиційної платформи – За життя» та за її списками потрапив до Верховної Ради. Відомий своїми проросійськими поглядами, неоднозначними вчинками та ексцентричними заявами.

Зокрема, Кива скаржився росіянам на «проблеми зі свободою слова, розповідав про «розгул репресій та фашизму» в Україні, фотографувався в шапці з радянською зіркою і конфліктував з Нацкорпусом.

Прямо під час засідань Верховної Ради він носив маску Джокера, дивився порно і смикав свій пах після листування із абонентом «Юлія конкурс краси Одеса».

26 квітня 2021 року Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)».

Захист відбувався у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Журналістів на нього пропускали за списками, які погоджував помічник народного депутата. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала «За».

Це викликало обурення у освітній спільності, а львівський лікар, викладач УКУ і колишній речник МОЗ Олександр Ябчанка на знак протесту привселюдно спалив свій диплом кандидата.