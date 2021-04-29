Черкаський науковець Іван Подолян спалив свій диплом кандидата економічних наук

Черкаський науковець Іван Подолян показово спалив свій диплом кандидата економічних наук на знак протесту проти захисту кандидатської дисертації нардепом ОПЗЖ Іллею Ківою. Відео спалення диплома вчений опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Іван Подолян пояснив, що йому «огидно залишатися, навіть формально, частиною спільноти, яка остаточно зганьбила себе, демонстративно відмовившись тримати стандарти якості, без яких наука не має сенсу».

Він підкреслив, що не хоче перебувати в одному ряду з «тотемною твариною ОПЗЖ».

«Не хочу, не можу і не буду ... Хочеться вірити, що це те дно, від якого вже нарешті можна відштовхнутися. Хочеться вірити, що українську науку чекає очищення. Що цей фільтр нарешті запрацює, і доступ до академічної науки отримають ті, хто мають право так називатися і пишаються цим званням», – додав Подолян.

Кілька слів про Іллю Киву та його кандидатську дисертацію

Ілля Кива – проросійський громадський діяч і політик. Колишній радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, колишній голова Соціалістичної партії України.

У 2019 році він увійшов до «Опозиційної платформи – За життя» та за її списками потрапив до Верховної Ради. Відомий своїми проросійськими поглядами, неоднозначними вчинками та ексцентричними заявами.

Зокрема, Кива скаржився росіянам на «проблеми зі свободою слова, розповідав про «розгул репресій та фашизму» в Україні, фотографувався в шапці з радянською зіркою і конфліктував з Нацкорпусом.

Прямо під час засідань Верховної Ради він носив маску Джокера, дивився порно і смикав свій пах після листування із абонентом «Юлія конкурс краси Одеса».

26 квітня 2021 року Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)».

Захист відбувався у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Журналістів на нього пропускали за списками, які погоджував помічник народного депутата. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала «За».

Це викликало обурення у освітній спільності, а львівський лікар, викладач УКУ і колишній речник МОЗ Олександр Ябчанка на знак протесту привселюдно спалив свій диплом кандидата.