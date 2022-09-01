Цьогоріч Львів претендує на ще один міжнародний статус – Європейська волонтерська столиця. Для львівських активістів ця перемога знаменуватиме не лише відзначення міста, а й подяку і присвяту всім українським волонтерам, які зараз продовжують допомагати військовим на війні та людям в евакуації.

Заявку Львова подавали активна молодь міста разом із мережею молодіжних просторів ТВОРИ!. ZAXID.NET поспілкувався з одним із активістів, які беруть участь у конкурсі.

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Максим Туркевич – керівник ГО «Український Волонтерський Центр». Його організація зараз працює над заявкою із допомогою Львівської міської ради та мережі молодіжних просторів ТВОРИ!. «Спершу як ініціативна група, а тепер – як повноцінна організація ми ведемо цей процес, а також багато інших, для зміцнення волонтерства в Україні, його сталого розвитку та позиціонуванню на міжнародній арені», – розповідає Максим.

Максим Туркевич

«Європейська Волонтерська Столиця 2024» – це міжнародний конкурс, який відбувається щороку і на якому визначають місто, яке проявило себе загальносвітовим осередком волонтерства за різними критеріями. Сюди входить і сталий розвиток доброчинності, залученість людей до благодійних справ, якість та реалізація політики у сфері розвитку волонтерства у місті.

Це перший випадок, коли українське місто номінується на статус Європейської волонтерської столиці. Цьогоріч ми подаємось не просто як окреме місто Львів. Де-юре – як місто, де-факто – від імені всієї країни», – додає Максим Туркевич.

Журі вже оголосило двох фіналістів. Окрім Львова, за статус волонтерської столиці боротиметься ще й італійське місто Тренто.

«Наше волонтерство інакше за своєю природою. Ми сильно відстаємо за рівнем сталості чи інституційності цієї сфери, проте волонтерство в Україні має дуже реактивний характер. Кожен раз доброчинність зростала внаслідок реакції на ту чи іншу суспільну кризу. Спершу Революція Гідності та початок війни 2014 року, а зараз – початок повномасштабного вторгнення Росії. Тому наше волонтерство є іншим і за характером його виникнення, і за проявами, і за специфікою, і за напрямками. До прикладу, європейці були більш звиклі до волонтерства з внутрішньо переміщеними особами (у їх випадку – з біженцями), а допомога соціально-вразливим групам у Європі є більш активною. Проте військове волонтерство було і є для них чимось екзотичним», – пояснює керівник ГО «Український Волонтерський Центр» Максим Туркевич.

Вже зараз Львів веде тісну комунікацію з Європейським центром волонтерства, інтегрується в європейський волонтерський простір та пропагує волонтерство на всіх рівнях. Через заявку Львова організатори планують показати, наскільки здібні українські волонтери, що молодь хоче і готова інтегруватись в європейську спільноту, аби ділитися своїм досвідом і перебирати собі їхній. Перемога, якщо Львів її здобуде, стане не лише іміджевою.

«Тоді зможемо прийняти у себе два Європейські Волонтерські Конгреси та велику кількість волонтерських подій упродовж 2024 року, залучимо максимальну кількість волонтерів з цілої Європи та ще більше поглибимо євроінтеграційні процеси в Україні. Це, по суті, є центральним напрямком роботи Українського Волонтерського Центру – створити максимальну кількість можливостей для євроінтеграції українського волонтерства і тим самим підсилити загальнодержавний курс на євроінтеграцію, – додає Максим Туркевич.

Результати конкурсу оголосять 4 жовтня у польському Ґданську, який має звання Європейської волонтерської столиці у 2022 році.