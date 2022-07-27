Будинок розібрали, щоб він не «псував зовнішній вигляд пам'ятки архітектури»

Райсуд на Волині постановив стягнути з настоятеля монастиря УПЦ МП 551 тис. грн за зруйнований будинок. У березні 2021 року Леонтій Бурко дав вказівку демонтувати приміщення, розташоване на території Свято-Миколаївського Мілецького чоловічого монастиря, оскільки старий будинок псував архітектурний ансамбль та був аварійним. Втім, суд визнав, що настоятель не мав права цього робити, оскільки приміщення належить іншій людині. Відтак з нього постановили стягнути 551 тис. грн матеріального відшкодування.

Як йдеться у рішенні Старовижівського райсуду, будинок в селі Мильці Володимир Ковалишин викупив в 1992 році. У 2000 році цю територію, на якій колись був інтернат, віддали місцевому монастирю. Протягом 20 років представники монастиря спонукали чоловіка, щоб він продав будинок. Для сім'ї Ковалишиних навіть збирали гроші, аби ті могли придбати собі інше житло, однак, згоди досягти не вдалось. Відомо, що останні вісім років у будинку ніхто не проживав.

21 березня 2021 року Володимир Ковалишин дізнався, що настоятель монастиря дав вказівку розбирати будинок.

«Приїхавши до будинку, позивач побачив, що будинок майже зруйнований, а саме: відсутній дах, троє вікон, двері, веранда в будинку наполовину зруйнована, розпочатий демонтаж підлоги, місцями зруйноване перекриття, також у будинку були відсутні будь-які належні позивачу речі», – йдеться у рішенні. Згодом з'ясувалось, що речі винесли перед демонтажем.

До 14 квітня приміщення майже повністю розібрали, а на його місці почали зводити нову будівлю, через що позивач повторно звернувся в поліцію. У суді Володимир Ковалишин вимагав відшкодувати матеріальні збитки, завдані демонтажем, та дати грошей на нове будівництво. Згідно з висновком експерта, на це необхідно понад 551 тис. грн.

Натомість відповідач зазначив, що будинок перебував в аварійному стані і псував зовнішній вигляд пам'ятки архітектури. Тому настоятель дав вказівку демонтувати його та звести нову будівлю «в інтересах монастиря та прихожан».

Такий вигляд має чоловічий монастир в селі Мильці

Суддя постановив, що настоятель не мав права цього робити, оскільки за документами будинок йому не належав. «Посилання на те, що будинок знаходиться на земельній ділянці, що знаходиться на території монастиря, суд вважає безпідставними, оскільки це не є підставою для відповідача руйнувати майно, що не перебуває в його власності», – так аргументував суд свою позицію.

Тож суддя Оксана Хаврона задовольнила позов та постановила стягнути на користь позивача 551 тис. грн матеріальної шкоди. Рішення неостаточне, його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.