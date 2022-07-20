На Волині УПЦ МП скасувала традиційну хресну ходу до Почаєва через війну та «неможливість гарантування безпеки». У єпархії зазначили, що захід відкладають на невизначений термін.

Про скасування хресної ходи повідомила прес-служба Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП у вівторок, 19 липня. Захід мав бути приурочений до дня Почаївської ікони Божої матері, який віряни відзначають 5 серпня.

«Традиційний міжнародний хресний хід волинською землею до Успенської Почаївської лаври на свято Почаївської ікони Божої Матері, в зв'язку з війною Російської Федерації проти Української держави та неможливістю гарантування безпеки багатолюдного заходу, переноситься на невизначений термін», – йдеться у повідомленні.

Зазвичай віряни виходять за тиждень до свята, щоб встигнути потрапити на святкове богослужіння. Минулоріч паломники виходили 26 липня з селища Ратне. Загалом вони подолали пішки близько 200 км, витративши на це тиждень.