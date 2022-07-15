Щороку у всеукраїнській прощі до Зарваниці брали участь десятки тисяч людей

Поліція Тернопільщини рекомендує вірянам не брати участь у прощі до Зарваниці, щоб не створювати велике скупчення людей. Правоохоронці провели зустріч з цього приводу із представниками греко-католицької церкви. В'їзд у Зарваницю обмежать для всіх немісцевих, також поліція радить долучатись до молебня у онлайн-форматі.

Про рішення повідомив начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол під час брифінгу. За його словами, поліція провела зустріч з представниками української греко-католицької церкви щодо скасування всеукраїнської прощі до Зарваниці.

«Щороку у нас відбувались прощі у Маріїнському духовному центрі, де збиралась велика кількість людей. Цього року ми спонукаємо, щоб таких прощ не було, лише щоб відбувалися молебні в храмах з малою кількістю людей. Ми звернулись і прийняли рішення звернутись до УГКЦ, щоб не було молебня на площі перед Маріїнським центром», – зазначив він.

В'їзд у Зарваницю обмежать для всіх автомобілів, окрім місцевих, рейсових автобусів та авто священиків. Обмеження триватиме з 07:00 суботи, 16 липня, до 19:00 неділі, 17 липня. Також Олександр Богомол закликав переглядати онлайн-трансляцію богослужіння.

Заборона пов'язана зі збільшенням ракетних ударів по мирних містах України. У четвер, 14 липня, ворог завдав удару по центру Вінниці, внаслідок чого загинули 23 людини, ще 64 отримали травми різного ступеня важкості.

«Ми робимо все правильно, тому що ми бачимо Вінницю. Ми б не хотіли б бачити жертв і потерпілих серед наших прихожан. Тому звертаємось до всіх священнослужителів: у випадку повітряної тривоги просити прихожан йти у безпечне місце», – зазначив він.

Поки що прес-служба Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ не коментувала цю інформацію.

Згодом у прес-службі поліції Тернопільщини уточнили, що під час богослужінь правоохоронці слідкуватимуть, аби прочани перебували виключно у храмах, а у випадку тривоги переходили в укриття. Також у селах Зарваниця та Вишнівчак буде заборонена торгівля на вулицях, працюватимуть лише стаціонарні торгівельні заклади.