Рівненська єпархія УПЦ МП проведе автомобільний хресний хід у неділю, 19 червня. Він стартуватиме з монастиря у Рівному та завершиться у селі Онишківці Дубенського району. Раніше 120 км цього маршруту прочани додали пішки, але у зв'язку з війною вирішили змінити формат.

Проведення автомобільної хресної ходи анонсувала прес-служба рівненської єпархії УПЦ МП. «У неділю Всіх Святих, відбудеться автомобільний хресний хід зі святинями: іконою Божої Матері «Відчаяних єдина надія» та чесною главою мученика Вікентія», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хресний хід розпочнеться о 12:30 з молебня у Свято-Георгієвському подвор‘ї Рівного, що на вулиці Соборній, 227. Далі прочани вирушать до скита Святої праведної Анни у селі Онишківці. Протяжність автомобільного маршруту – близько 120 км.

Також у єпархії додають, що раніше цей хресний хід люди додали пішки. На це зазвичай витрачали близько шести днів, прочани ночували у сільських храмах, а колону супроводжувала поліція. Автомобільний формат вирішили спробувати у зв'язку з воєнним станом.

Зазначимо, 27 травня Собор Української Православної Церкви ухвалив рішення про повну самостійність і незалежність від Російської православної церкви. Також Собор засудив війну і виразив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.

Нагадаємо, вже після Собору, 3 червня, Рівненська облрада збиралась для розгляду проекту рішення про заборону УПЦ МП на території області. Втім, більшість депутатів проігнорували засідання.