Наступного тижня у Львові планують відновити ремонт вул. Замарстинівської

Ремонт вул. Замарстинівської зупинили через виявлені нещільні ґрунти

Наступного тижня у Львові планують відновити ремонтні роботи на вул. Замарстинівській, які призупинили через виявлені під дорожнім покриттям нещільні ґрунти.

«Вчора ми отримали попередній висновок експертизи по вул. Замарстинівській, отримали зауваження та передали їх проектанту», – розповів під час апаратної наради у Львівській міськраді 30 травня в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Роман Познанський.

Точної дати відновлення ремонтних робіт він не назвав, але в коментарі ZAXID.NET зазначив, що розглядають можливість відновлення робіт на Замарстинівській наступного тижня (4-10 червня).

Нагадаємо, що 5 березня закрили на ремонт ділянку вул. Замарстиніської від вул. Липинського до вул. Східної. Однак у квітні робітники виявили під шаром дорожнього покриття пливун, через що роботи на Замарстинівській призупинили на невизначений термін, а проект реконструкції відправили на доопрацювання.

Очікується, що ремонт на вул. Замарстинівській проводитимуть у два етапи: з вул. Гайдамацької до вул. Липинського, а згодом – з вул. Липинського до вул. Торф'яної. Завершити їх мають у 2019 році. Роботи виконує ТзОВ «Онур». Згідно з результатами тендеру, вартість реконструкції має становити 84,5 млн грн. Чи зміниться вона після коригування проекту, поки не відомо.