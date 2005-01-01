Наприкінці січня у Львові розпочнуть ремонт вул. Замарстинівської

Довгоочікуваний ремонт на вул. Замарстинівській розпочнуть уже наприкінці січня. Із міського бюджету на облаштування дороги, тротуарів та мереж виділили 90 млн грн. Роботи розділять на два етапи: з вул. Гайдамацької до вул. Липинського, а згодом – з вул. Липинського до вул. Торф'яної.
«Із дня на день проведемо торги. Маємо визначитися з переможцем, тобто з виконавцем робіт. І тоді будемо починати. Нічого нас там не затримує. Ми ремонтуватимемо в два етапи, як і було анонсовано», – розповів Євген Калитич, заступник директора «Львівавтодору».
Нагадаємо, 10 грудня минулого року по вул. Замарстинівській на ділянці від вул. Гайдамацької до вул. Торф'яної через погану дорогу перестали курсувати трамваї №4 та №5. А ще влітку активісти, вимагаючи ремонту, висадили у вибоїнах на вул. Замарстинівській траву.
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