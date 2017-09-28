Вулицю Замарстинівську у Львові за ₴84,5 млн ремонтуватиме «Онур»

ЕкономікаЮлія Поліковська, сьогодні, 13:317410

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Вулицю Замарстинівську у Львові за ₴84,5 млн ремонтуватиме «Онур»
фото ГО «Авто Євро Сила»
Вулицю Замарстинівську у Львові за 84,5 млн грн ремонтуватиме компанія «Онур»

У тендері щодо реконструкції вул. Замарстинівської у Львові перемогла турецька компанія «Онур конструкціон інтернешнл». Про це йдеться в інформації у системі електронних закупівель Prozzoro.

Пропозиція компанії не була найдешевшою на аукціоні, проте пропозиції інших двох учасників: ТОВ «Укртунельбуд» та ТОВ «Гарантспецбуд лтд» тендерний комітет «Львівавтодору» відхилив.

Пропозицію «Гарантспецбуду» відхилили через відсутність досвіду з влаштування мереж водопостачання та каналізації, перекладення великих обсягів дорожнього покриття, перекладання трамвайних колій.

Також тендерний комітет взяв до уваги те, що директором даного підприємства є Андрій Кухтицький, який був директором ТОВ «Гарантспецбуд-Захід». На розгляд Франківського райсуду Львова саме передали справу про розкрадання 8 млн грн бюджетних коштів під час реконструкції вул. Котляревського і Нечуя-Левицького у 2016 році, яку виконувала компанія Кухтицького.

Пропозицію «Укртунельбуду» відхилили через недостовірну інформацію щодо субпідрядника. Під час перевірки документів виявилося, що фірма має намір залучити в якості субпідрядника ТОВ «Гарантспецбуд лтд». Крім того, у цього учасника виявили податкову заборгованість.

Тепер «Львівавтодор» має намір укласти договір з компанією «Онур» на проведення ремонтних робіт на вул. Замарстинівській на ділянці від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної за 84,476 млн грн.

Очікується, що ремонт на вул. Замарстинівській проводитимуть у два етапи: з вул. Гайдамацької до вул. Липинського, а згодом – з вул. Липинського до вул. Торф'яної. Завершити їх мають до 31 серпня 2019 року.

Нагадаємо, вул. Гайдамацьку та перехрестя вул. Гайдамацької та Замарстинівської відремонтували у 2015 році.

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