У Львові судитимуть організовану злочинну групу за привласнення ₴8 млн на реконструкції доріг

Під час реконструкції вул. Котляревського та Нечуя-Левицького у 2016 році підрядники привласнили з бюджету Львова 8 млн грн

На розгляд Франківського райсуду Львова скерували обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи, яка привласнила 8 млн грн із бюджету міста під час проведення реконструкції вулиць у 2016 році. Про це повідомила прес-служба Департаменту захисту економіки Нацполіції України.

У 2016 році фірма «Гарантспецбуд-Захід» отримала підряд на реконструкцію вулиці Котляревського у Львові, кошторисна вартість робіт складала понад 42 млн грн.

«Правоохоронці під час досудового розслідування довели, що зловмисники внесли до актів виконаних робіт завідомо недостовірну інформацію щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт та відповідності використаних матеріалів під час укріплення підземного колектора. На підставі даних актів підприємство-підрядник отримало на свої рахунки кошти. Організована учасниками групи злочинна схема принесла їм прибуток у 8 мільйонів гривень», – зазначено у повідомленні.

Організатору злочинної групи, директорові підприємства-підрядника, керівнику субпідрядної організації та ще двом посадовцям, які здійснювали технагляд за роботами, повідомили про підозру за ч.3 ст.28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

У червні 2017 року організатора злочинної групи затримали під час спроби дати хабар у 220 тис. грн працівнику прокуратури за закриття даного кримінального провадження.

Як інформував ZAXID.NET, тоді затримали Андрія Кухтицького, який за даними бізнес-пошукової системи Youcontrol був керівником ТОВ «Гарантспецбуд-Захід» до березня 2017 року. Саме ця компанія виконувала реконструкцію вулиць Котляревського та Нечуя-Левицького з червня до листопада 2016 року.

Суд у 2017 році обрав Андрію Кухтицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 512 тис. грн застави, яку він сплатив.

Також повідомлено, що з метою забезпечення відшкодування збитків, на майно членів злочинної групи накладено арешт на загальну суму у понад 1,6 млн грн.

За вчинення даного злочину обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.