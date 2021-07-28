У Львові закінчують ремонт камери каналізаційного колектора на вул. Винниченка. Рух транспорту вулицею відкриють наступного тижня. Про це сьогодні, 28 липня, повідомив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.

«Лишилось лише ущільнити пісок, зробити щебеневу основу і постелити асфальт. Всі складні етапи були перші десять днів. Це були роботи на глибині 10 метрів. Була небезпека обвалу. Тож найперше, що було зроблено, це змонтована захисна рама. Два рази були зливи страшні, що нам відтягнули роботи. По суті, мали трохи швидше зробити», – розповідає інженер компанії «Онур» Віталій Хомин.

Провалля на Винниченка виникло наприкінці червня, після буревію з грозою. Воно трапилося внаслідок руйнування конструкційних елементів каналізаційного колодязя та колектора. Цим комунікаціям вже понад сто років. На ремонт місто виділило 1,8 млн грн.

«Пріоритет – зробити роботи. Після виконання робіт будуть складені відповідні акти виконаних робіт і ми побачимо, скільки це буде, можливо, обійдеться дешевше. Тобто, кошти за цей об'єкт ще ніхто не платив. Вони передбачені в бюджеті, вони виділені з резервного фонду», – каже директор міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець.

На час ремонту вулицю Кривоноса зробили двосторонньою. Та від корків це не врятувало. Тож водії вже з нетерпінням чекають на відкриття вулиці Винниченка.

«Це жах. Не так часто їжджу тут, але то страшне тут їхати. Оті всі повороти, ті підйоми і дуже затори сильні. Коли відкритою була вулиця Винниченка, то було набагато простіше», – ділиться водійка Люба.

«Я, чесно кажучи, уникаю цю дорогу. Бо тут можна стояти довго, по GPS може 15 хв писати, а насправді можна стояти півгодини. Так що я уникаю цю ділянку взагалі», – каже водій Юра.

Завершити роботи на Винниченка підрядник планує на початку наступного тижня.

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