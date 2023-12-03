Наталія Гуменюк спростувала інформацію про своє звільнення

Начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк спростувала інформацію про своє звільнення. У коментарі «Детектор медіа», 3 грудня, Гуменюк заявила, що ЗМІ неправильно зрозуміли її повідомлення у Facebook.

«Коли попереду багато цікавого, а хтось там вангував, що Гуменюк фсьо. Правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо по силах», – йдеться в повідомленні посадовиці, яке деякі ЗМІ хибно трактували, як заяву про звільнення з посади.

Сама ж Гуменюк у коментарі «Детектор медіа» згодом заперечила своє звільнення та закликала правильно трактувати її слова. За словами речниці, її Facebook-допис насправді означав те, що їй все до снаги.

«Прочитайте, що там написано: "Мені все по силах, я все можу. І ті, хто говорили, що я всьо, прорахувалися"». На уточнювальне запитання про те, чи залишається вона на своїх посадах, Гуменюк відповіла: «Абсолютно».

Нагадаємо, Наталія Гуменюк очолила прес-центр Сил оборони півдня після початку повномасштабної війни Росії проти України, навесні 2022 року. Також вона рпацює на посаді помічника начальника регіонального управління з питань взаємодії із засобами масової інформації Регіонального управління Морської охорони ДПСУ.