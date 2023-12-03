На фронті ліквідували росіян, які стратили українських військовополонених
Всі окупанти, які перебували на позиціях поблизу місця злочину, знищені
Збройні сили України ліквідували усіх російських окупантів, які стратили беззбройних українських військовослужбовців. Про це повідомив у неділю, 3 грудня, голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі телеканалу Freedom.
«Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці "штурмували" ці позиції, і всі, хто там перебував, були ліквідовані"», – повідомив Віталій Барабаш.
Голова МВА додав, що українські бійці склали зброю через те, що в них закінчився боєкомплект.
Зазначимо, наразі особи загиблих українських військовослужбовців невідомі. Також наразі невідомо, хто із росіян відповідальний за страту українців.
Нагадаємо, 2 грудня у соцмережах оприлюднили відео страти українських військових, які здалися в полон росіянам. Згодом в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили розстріл військовослужбовців.
Офіс уповноваженого з прав людини звернеться до Організації Обʼєднаних Націй та до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб зафіксувати воєнні злочини росіян.
Офіс генпрокурора у неділю, 3 грудня, розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.