Відео із розстрілом українських військовополонених оприлюднили напередодні

Збройні сили України ліквідували усіх російських окупантів, які стратили беззбройних українських військовослужбовців. Про це повідомив у неділю, 3 грудня, голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі телеканалу Freedom.

«Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці "штурмували" ці позиції, і всі, хто там перебував, були ліквідовані"», – повідомив Віталій Барабаш.

Голова МВА додав, що українські бійці склали зброю через те, що в них закінчився боєкомплект.

Зазначимо, наразі особи загиблих українських військовослужбовців невідомі. Також наразі невідомо, хто із росіян відповідальний за страту українців.

Нагадаємо, 2 грудня у соцмережах оприлюднили відео страти українських військових, які здалися в полон росіянам. Згодом в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили розстріл військовослужбовців.

Офіс уповноваженого з прав людини звернеться до Організації Обʼєднаних Націй та до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб зафіксувати воєнні злочини росіян.

Офіс генпрокурора у неділю, 3 грудня, розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.