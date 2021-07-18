Заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Гордон Скіп Дейвіс розповів, що в Альянсі вивчають можливість посилення доступу України до розвідувальних даних і засобів спостереження за ситуацією в Чорному морі. Про це пише «Укрінформ».

Представник НАТО наголосив, що союзники усвідомлюють стратегічну важливість регіону Чорного моря і продовжуватимуть нарощування власної присутності у цьому регіоні, а також надаватимуть допомогу у розвитку військово-морських спроможностей України.

За запитом України вони вивчють можливості для посилення її доступу до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі.

«Під час брюссельського саміту минулого місяця лідери НАТО підтвердили, що НАТО нарощуватиме підтримку України, і це включатиме оперативні та політичні зусилля в регіоні Чорного моря», – переконує Дейвіс.

Нагадаємо, що Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет цілей партнерства. Оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року.

У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі «Партнерство заради миру», операціях та місіях Альянсу.