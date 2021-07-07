Реформування Служби безпеки України у сучасну та дієздатну структуру, а також чітке визначення вертикалі військового управління залишаються наразі серед «чутливих» питань, які мають великий вплив на характер відносин між Україною і НАТО. Про це 7 липня заявив заступник помічника генсека НАТО Джеймс Апатурай.

За його словами, сильніша служба безпеки «дасть Україні можливість для ширшої співпраці з НАТО».

«Ми вітали проект закону про Службу безпеки України, який просувається у вірному напрямку, щоб зменшити за розміром та демілітаризувати цю службу. Така сучасна Служба безпеки може зміцнити механізми нагляду, тож ми закликаємо політиків у Верховній Раді захистити та зберегти в остаточному тексті ті положення цього закону, які орієнтовані на реформи. Ми переконані – це добре для України. Сильніша Служба безпеки дасть вам можливість для ширшої співпраці з НАТО, відкриє ті двері, які ми поки що не зможемо відкрити, доки не матимемо впевненості в цій службі», – сказав Апатурай.

Він окремо наголосив, що вже у найближчій перспективі для України буде важливим докласти зусилля, щоб привести національну систему цивільного контролю і демократичного нагляду над Збройними силами у відповідність зі стандартами НАТО.

«Що це означає? Командні ланки мають отримати єдину вертикаль підпорядкування – від президента і міністра оборони до головнокомандувача Збройних сил, який виконує те, що йому доручає міністр оборони. Це зрозуміло, і це має набути інституційних рамок в регуляторних правилах та у законодавстві», – підкреслив представник Альянсу.

Він зауважив, що союзники по НАТО задоволені тим, що в Україні формується нове бачення сфери безпеки, що знайшло відображення у Законі про національну безпеку 2018 року, у Стратегії національної безпеки, у концепції військової безпеки, у законах про розвідку та оборонні замовлення тощо, – всі ці зусилля вітаються Альянсом.

«Водночас необхідна чітка артикуляція стратегічних цілей по усьому сектору безпеки й оборони. Варто посилити всю національну архітектуру планування, забезпечити зв'язок між політикою, планами, ресурсами та імплементацією, – все це необхідно звести разом. І, зрозуміло, над реформами мають працювати більш кваліфіковані люди», – зазначив Апатурай.

Нагадаємо, що Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет цілей партнерства. Оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року.

У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі «Партнерство заради миру», операціях та місіях Альянсу.