Члени НАТО готові до двох сценаріїв розвитку ситуації на кордоні Росії та України. Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковськи заявив в ефірі Рolskieradio.

За його словами, союзники по НАТО готові до двох варіантів агресії Росії проти України. Перший сценарій – прямий наступ Росії та ескалація конфлікту. Другий – довгостроковий і не передбачає різкої ескалації, а розрахований на проведення гібридних провокацій у сфері кібербезпеки та інформаційній сфері.

Шинковськи додав, що на третій сценарій – деескалацію конфлікту, ніщо зараз не вказує. Наразі польська дипломатія узгоджує питання про санкції, які можуть бути запроваджені проти Росії у разі нападу на Україну. Це було основною метою візиту міністра закордонних справ Збігнева Рау до США.

Нагадаємо, що німецький таблоїд Bild, що раніше публікував карту окупації України, опублікував матеріал, в якому окреслені плани Росії стосовно окупації України.

Наразі у російських військових колах обговорюється план встановлення в Україні жорстокого маріонеткового режиму, підконтрольного Кремлю – йдеться про кілька етапів поглинання України.

Bild стверджує, що у планах РФ є «табори для утримання проукраїнських активістів» та складання списків тих, хто буде кинутий у ці табори. Розвідники вказують, що головною метою РФ є створення нової «союзної держави», до якої увійшли б РФ, Україна та Білорусь.