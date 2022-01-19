НАТО готує власні пропозиції щодо «гарантій безпеки» в Європі, невдовзі письмові пропозиції надішлють Росії. Про це повідомляє «Голос Америки» із посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

У Північноатлантичному альянсі переконані, що Росія свідомо загострює ситуацію біля українських кордонів, стягуючи війська і техніку. Шантажем «нападу» Москва намагається змусити Захід прийняття російських «гарантії безпеки», які включають відмову прийняти в Альянс Україну та Грузію.

Натомість у НАТО відмовляються обговорювати російські претензії на переділ світу на «сфери впливу», у якому Москва вирішуватиме долю сусідніх суверенних держав.

Натомість в Альянсі готові обговорювати з Росією:

питання контролю над озброєннями;

заходи забезпечення прозорості стосовно військової діяльності;

підвищення прозорості щодо розміщення ракет.

Альянс готовий провести нові серйозні переговори з Росією для обговорення «гарантій безпеки» Брюсселя.

Нагадаємо, Міністерство оборони Штатів заявило США продовжують відстежувати ситуацію поблизу українських кордонів і готові надати більшу підтримку армії України.