НАТО запропонує Росії власний проект «гарантій безпеки»
В Альянсі готові обговорювати з Росією питання контролю над озброєннями і розміщення ракет
НАТО готує власні пропозиції щодо «гарантій безпеки» в Європі, невдовзі письмові пропозиції надішлють Росії. Про це повідомляє «Голос Америки» із посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
У Північноатлантичному альянсі переконані, що Росія свідомо загострює ситуацію біля українських кордонів, стягуючи війська і техніку. Шантажем «нападу» Москва намагається змусити Захід прийняття російських «гарантії безпеки», які включають відмову прийняти в Альянс Україну та Грузію.
Натомість у НАТО відмовляються обговорювати російські претензії на переділ світу на «сфери впливу», у якому Москва вирішуватиме долю сусідніх суверенних держав.
Натомість в Альянсі готові обговорювати з Росією:
- питання контролю над озброєннями;
- заходи забезпечення прозорості стосовно військової діяльності;
- підвищення прозорості щодо розміщення ракет.
Альянс готовий провести нові серйозні переговори з Росією для обговорення «гарантій безпеки» Брюсселя.
Нагадаємо, Міністерство оборони Штатів заявило США продовжують відстежувати ситуацію поблизу українських кордонів і готові надати більшу підтримку армії України.
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