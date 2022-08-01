Нацбанк України запустив благодійну акцію «Смілива гривня», у рамках якої по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень, які потім перерахують на потреби ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Протягом наступних трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби Збройних Сил України», – пояснили в регуляторі.

Наразі в обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму більше 5 млрд грн.

«Значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 коп. (28,5% від загальної кількості монет в обігу) та 50 коп. (9,3% від загальної кількості) часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежить у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника», – кажуть в НБУ.

Пункти мобілізації монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року у відділеннях уповноважених банків – Ощадбанку та ПУМБу. Принести монети може кожен охочий.

Адреси відділень, у яких можна здати зібрані монети, а також детальні умови участі в акції зазначені на сайті «Смілива гривня».